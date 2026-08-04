Ghumla News: मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण को लेकर सेविकाओं को मिला प्रशिक्षण
Ghumla News: विशुनपुर में पंचायत चुनाव की तैयारी के तहत सेविकाओं को मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण पर एकदिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ना, मृत मतदाताओं के नाम हटाना और त्रुटियों को सुधारने की प्रक्रिया समझाई गई। सेविकाओं को सूची शुद्धिकरण के लिए घर-घर जाकर सत्यापन करने का निर्देश दिया गया।
Ghumla News: विशुनपुर। प्रखंड कार्यालय सभागार में मंगलवार को पंचायत चुनाव की तैयारी के तहत सेविकाओं को मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण संबंधी एकदिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी अरविंद देवासी टोप्पो के निर्देशन में आयोजित प्रशिक्षण में कंप्यूटर ऑपरेटर संतोष कुमार और महिला पर्यवेक्षिका शकुंतला ने 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र मतदाताओं का नाम जोड़ने, मृत मतदाताओं के नाम हटाने तथा नाम, उम्र व अन्य त्रुटियों में सुधार की प्रक्रिया की जानकारी दी। सेविकाओं को घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर सूची शुद्धिकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
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