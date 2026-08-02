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Ghumla News: कुलंकेरी गांव में 63 केवी के नए ट्रांसफॉर्मर का हुआ उद्घाटन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
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Ghumla News: सिसई में बरगांव पंचायत के कुलंकेरी गांव में विधायक प्रतिनिधि प्रकाश उरांव और झामुमो नेता उमर फारूक अंसारी ने 63 केवी क्षमता वाले नए ट्रांसफॉर्मर का उद्घाटन किया। यह ट्रांसफॉर्मर पुराने ट्रांसफॉर्मर के खराब होने के एक सप्ताह बाद लगाया गया, जिससे पूरे गांव की बिजली आपूर्ति बहाल हुई।

Ghumla News: कुलंकेरी गांव में 63 केवी के नए ट्रांसफॉर्मर का हुआ उद्घाटन

Ghumla News: सिसई। बरगांव पंचायत के कुलंकेरी गांव में रविवार को विधायक प्रतिनिधि प्रकाश उरांव और झामुमो नेता उमर फारूक अंसारी ने 63 केवी क्षमता वाले नए ट्रांसफॉर्मर का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि स्थानीय विधायक जिग्गा सुसारन होरो की पहल पर ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए ट्रांसफॉर्मर उपलब्ध कराया गया। ग्रामीणों के अनुसार पुराना ट्रांसफॉर्मर एक सप्ताह पहले खराब होने से पूरे गांव की बिजली आपूर्ति ठप थी। सूचना मिलने के बाद 24 घंटे के भीतर नया ट्रांसफॉर्मर लगाकर बिजली बहाल कर दी गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

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