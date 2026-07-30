Ghumla News: फिरोज अहमद बने विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष
Ghumla News: फोटो नं. 11 चुनाव में भाग लेने वाले अभिभावक। फोटो नं. 11 चुनाव में भाग लेने वाले अभिभावक।फोटो नं. 11 चुनाव में भाग लेने वाले अभिभावक।फोटो नं. 11 चुनाव
Ghumla News: गुमला। राजकीयकृत मध्य विद्यालय अंबेडकर नगर में गुरुवार को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की नई गाइडलाइन के तहत विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) का गठन सर्वसम्मति से किया गया। आमसभा एवं निर्वाचन प्रक्रिया वार्ड कमिश्नर लखन राम की अध्यक्षता और रश्मि कुमारी के पर्यवेक्षण में शांतिपूर्ण ढंग से हुई।निर्वाचन में फिरोज अहमद को अध्यक्ष तथा अनुराधा कुमारी को उपाध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा सरवरी खातून, शशि कुजूर, रेखा देवी, सुहैल अंसारी, सगुफ्ता परवीन, नूरजहां खातून, रौशन परवीन, सीमा कुमारी, सोनामति देवी, सहनीला परवीन, पिंकी देवी, अंजुम परवीन, जगमाइत देवी और शशि देवी को समिति का सदस्य बनाया गया। मौके पर प्रभारी प्रधानाध्यापक गणेश प्रसाद जायसवाल, वार्ड कमिश्नर लखन राम व कई अभिभावक उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।