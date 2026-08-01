Ghumla News: डीएवी के एनसीसी कैडेट्स ने जवानों के लिए बनाई राखियां

Ghumla News: डीएवी पब्लिक स्कूल गुमला के एनसीसी कैडेट्स ने रक्षा बंधन पर सैनिकों के लिए राखियां और ग्रीटिंग कार्ड बनाए। इस अभियान को 'बडिंग हार्ट्स टू ब्रेवहार्ट्स' नाम दिया गया। ग्रीटिंग कार्ड्स फॉर आर्म्ड फोर्सेस अभियान के तहत 15,000 से अधिक ग्रीटिंग कार्ड भेजे गए हैं। इसके अलावा, वन महोत्सव के अंतर्गत 11 आम के पौधे लगाए गए।

Ghumla News: गुमला प्रतिनिधि। डीएवी पब्लिक स्कूल गुमला के ट्रूप 18/46 झारखंड बटालियन एनसीसी के कैडेट्स ने रक्षा बंधन के अवसर पर देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों के लिए हस्तनिर्मित राखियां और ग्रीटिंग कार्ड तैयार किए। विद्यालय के एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर सेकेंड ऑफिसर अभिजीत झा के मार्गदर्शन में संचालित इस अभियान को इस वर्ष बडिंग हार्ट्स टू ब्रेवहार्ट्स नाम दिया गया है। विद्यालय में वर्ष 2018 से चल रहे ग्रीटिंग कार्ड्स फॉर आर्म्ड फोर्सेस अभियान के तहत अब तक 15 हजार से अधिक ग्रीटिंग कार्ड, रक्षा-सूत्र और राखियां थल सेना, नौसेना, वायु सेना, इसरो तथा एनसीसी महानिदेशालय को भेजी जा चुकी हैं। अभियान में कला शिक्षक पार्थ प्रतिम मैती और सीसीए प्रभारी संयुक्ता खाटुवा भी सहयोग कर रहे हैं। अभियान की सराहना एनसीसी महानिदेशालय, इसरो और एनसीसी ओटीए सहित विभिन्न संस्थानों ने की है।

प्रधानाचार्या की टिप्पणी प्रधानाचार्या माधवी पांडेय ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों में राष्ट्रप्रेम, सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करते हैं। वहीं 46 झारखंड बटालियन एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल पीबी शर्मा ने भी इस पहल की प्रशंसा करते हुए इसे सैनिकों और युवाओं के बीच भावनात्मक जुड़ाव का सशक्त माध्यम बताया। अभियान के माध्यम से एनसीसी कैडेट्स जवानों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का संदेश दे रहे हैं।

डीएवी में वन महोत्सव के समापन पर आम के पौधे लगाए गए

गुमला। डीएवी पब्लिक स्कूल गुमला में 27 जुलाई से एक अगस्त तक छह दिनी वन महोत्सव का आयोजन किया गया। समापन मौके पर इको क्लब के विद्यार्थियों ने विद्यालय परिसर में 11 आम के पौधे लगाए। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और प्रकृति से जुड़ाव मजबूत करना था। महोत्सव का शुभारंभ सामूहिक वृक्षारोपण और हरित शपथ के साथ हुआ। प्रधानाचार्या माधवी पांडे ने विद्यार्थियों से कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करने का संकल्प लेने की अपील की। पर्यवेक्षी प्रमुख पवित्र कुमार मोहंती ने प्रकृति संरक्षण के लिए छोटे-छोटे प्रयासों को महत्वपूर्ण बताया, जबकि सीसीए प्रभारी संयुक्ता खटुआ ने कहा कि रचनात्मक गतिविधियां बच्चों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाती हैं। सप्ताह भर प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित हुईं।