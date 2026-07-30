Ghumla News: नशे से दूर रहकर भविष्य संवारें,आदर्श विद्यार्थी बनें : एसडीओ
Ghumla News: फोटो नं. 12 मंचस्थ एसडीओ हरि उरांव व अन्य। फोटो नं. 12 मंचस्थ एसडीओ हरि उरांव व अन्य।फोटो नं. 12 मंचस्थ एसडीओ हरि उरांव व अन्य।फोटो नं. 12 मंचस्थ एसडी
Ghumla News: जारी, प्रतिनिधि । प्रखंड के राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय, जारी में गुरुवार को नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र-छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराकर स्वस्थ और अनुशासित जीवन के लिए प्रेरित करना था।
मुख्य अतिथि का संदेश
मुख्य अतिथि एसडीओ हरि उरांव ने कहा कि कोरेक्स, चरस, शराब समेत किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें। उन्होंने कहा कि यह पढ़ाई और भविष्य बनाने का समय है, इसलिए गलत आदतों से बचकर अपने लक्ष्य पर ध्यान दें।
बीडीओ का संदेश
बीडीओ रविकांत शर्मा ने कहा कि नशे की लत व्यक्ति को अपराध की ओर भी धकेल सकती है। इसलिए सभी विद्यार्थी नशे से दूर रहकर अपने करियर पर ध्यान दें और देश का नाम रोशन करें।
सड़क सुरक्षा पर जोर
जिला परिषद सदस्य दिलीप बड़ाईक ने सड़क सुरक्षा पर भी जोर दिया। उन्होंने छात्रों से नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने, हमेशा हेलमेट पहनने और सुरक्षित यातायात नियमों का पालन करने की अपील की।
कार्यक्रम का समापन
कार्यक्रम के अंत में सभी छात्र-छात्राओं ने नशा मुक्त जीवन जीने की शपथ ली। प्रधानाध्यापिका जोसेफा टोप्पो ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों में सकारात्मक सोच और जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मौके पर विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद थे।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।