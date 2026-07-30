Ghumla News: पालकोट में महिला की धारदार हथियार से मार कर हत्या
Ghumla News: चापाकल के पास मिला 35 वर्षीय तारामणि केरकेट्टा का शव चापाकल के पास मिला 35 वर्षीय तारामणि केरकेट्टा का शवचापाकल के पास मिला 35 वर्षीय तारामणि केरकेट्ट
Ghumla News: पालकोट, प्रतिनिधि । जिले के पालकोट थाना क्षेत्र के तपकरा खटगांव में 35 वर्षीय तारामणि केरकेट्टा की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। घटना बुधवार देर शाम करीब सात की बताई जा रही है।
हत्या का पता कैसे चला
महिला का शव घर से कुछ दूरी पर स्थित चापाकल के पास मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना को लेकर गांव में जमीन विवाद के साथ-साथ डायन-बिसाही को लेकर पुराने विवाद की भी चर्चा है। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
पति का बयान
मृतका के पति अनमोल केरकेट्टा ने बताया कि उसकी पत्नी बुधवार शाम बर्तन धोने के लिए चापाकल गई थी। करीब आधे घंटे बाद ग्रामीणों ने सूचना दी कि वह चापाकल के पास मृत अवस्था में पड़ी है। मौके पर पहुंचने पर उसने देखा कि धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या की गई है।
पुलिस की कार्रवाई
गुरुवार सुबह सूचना मिलने पर पालकोट थाना पुलिस घटनास्थल पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गुमला भेज दिया। मामले में अनमोल केरकेट्टा ने सामेल डुंगडुंग और आनंद डुंगडुंग के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। आवेदन में उसने हत्या का कारण जमीन विवाद बताया है।
ग्रामीणों की प्रतिक्रिया
वहीं ग्रामीणों का कहना है कि आरोपियों और मृतका के परिवार के बीच डायन-बिसाही को लेकर भी पहले से विवाद चल रहा था। पुलिस दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। ग्रामीणों के अनुसार दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि फिलहाल पालकोट थाना की पुलिस कुछ भी बताने से गुरेज कर रही है।
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