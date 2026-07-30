Ghumla News: घाघरा से 15 वर्षीय किशोर लापता
Ghumla News: घाघरा थाना क्षेत्र के कोटामाटी में काम करने वाला 15 वर्षीय किशोर खुदी लोहारा 29 जुलाई से लापता है। परिजनों ने कई जगहों पर खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिवार ने थाना में गुमशुदगी का आवेदन भी दिया है।
Ghumla News: घाघरा। घाघरा थाना क्षेत्र के कोटामाटी स्थित एक फार्म में काम करने वाला 15 वर्षीय किशोर खुदी लोहारा 29 जुलाई से लापता है। परिजनों ने संभावित स्थानों पर काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद घाघरा थाना में लिखित आवेदन देकर गुमशुदगी दर्ज कराते हुए पुलिस से तलाश की गुहार लगाई है। परिजनों के अनुसार बुधवार सुबह खुदी यह कहकर घर से निकला था कि वह संतोष साहू के फार्म में खीरा तोड़ने जा रहा है, लेकिन वहां पहुंचा ही नहीं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
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