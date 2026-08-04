Ghumla News: एसआईआर को लेकर बीएलओ को दिया गया प्रशिक्षण
Ghumla News: फोटो नं. 7 बीएलओ के संग बैठक करते बीडीओ अरूण सिंह। फोटो नं. 7 बीएलओ के संग बैठक करते बीडीओ अरूण सिंह।फोटो नं. 7 बीएलओ के संग बैठक करते बीडीओ अरूण सिंह
Ghumla News: भरनो। प्रखंड कार्यालय सभागार में मंगलवार को बीडीओ अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में एसआईआर को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजरों को दावा,आपत्ति व नोटिस के सत्यापन संबंधी प्रशिक्षण दिया गया।बीडीओ ने बताया कि एक अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र युवाओं का प्रपत्र-6 भरवाया जाएगा। उन्होंने अनमैपिंग मतदाताओं को नोटिस जारी कर उनका सत्यापन करने तथा पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने का निर्देश दिया। साथ ही बताया कि बुधवार को सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन करेंगे।बैठक में कंप्यूटर ऑपरेटर मनीता कुमारी, बांसदेव राय, परवान लकड़ा, तारिक अनवर, शशि शमा खलखो समेत सभी बीएलओ उपस्थित थे।
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