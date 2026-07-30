Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghumla News: गुमला में चेहल्लुम को लेकर शांति समिति की बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
Follow us on Google News
share

Ghumla News: निर्धारित रूट व समय पर जुलूस निकालने पर सहमति निर्धारित रूट व समय पर जुलूस निकालने पर सहमति निर्धारित रूट व समय पर जुलूस निकालने पर सहमति निर्धारित र

Ghumla News: गुमला में चेहल्लुम को लेकर शांति समिति की बैठक

Ghumla News: गुमला, प्रतिनिधि । सदर थाना परिसर में गुरुवार को एसडीओ अखिलेश कुमार और एसडीपीओ सुरेश प्रसाद की संयुक्त अध्यक्षता में चेहल्लुम को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।बैठक में चेहल्लुम जुलूस के रूट चार्ट, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण और विधि-व्यवस्था को लेकर से चर्चा की गई। प्रशासन ने समिति के सदस्यों से आपसी भाईचारा बनाए रखते हुए पर्व मनाने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। साथ ही निर्धारित मार्ग और तय समय के अनुसार जुलूस निकालने पर सहमति बनी।पदाधिकारियों ने बताया कि जिला मुख्यालय में चेहल्लुम का जुलूस पांच अगस्त को और अंबोवरा गांव में आठ अगस्त को निकाला जाएगा।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: किशनगंज : चेहल्लुम पर्व को लेकर सदर थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित

उन्होंने लोगों से किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं देने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल प्रशासन को देने की अपील की। पर्व के दौरान संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी तथा पूरे आयोजन की निगरानी प्रशासन द्वारा की जाएगी। बैठक में हरिश कुमार, नगर परिषद उपाध्यक्ष रमेश कुमार, टोटो थाना प्रभारी कुंदन कुमार, निर्मल गोयल, अकील रहमान, इम्तियाज आलम, मुर्शीद रब्बानी, शादाब आलम, राजेंद्र सिंह सहित शांति समिति के सदस्य एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें:Ara News: पीरो में चेहल्लुम को लेकर शांति समिति की बैठक
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।