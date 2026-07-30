Ghumla News: गुमला में चेहल्लुम को लेकर शांति समिति की बैठक
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Ghumla News: गुमला, प्रतिनिधि । सदर थाना परिसर में गुरुवार को एसडीओ अखिलेश कुमार और एसडीपीओ सुरेश प्रसाद की संयुक्त अध्यक्षता में चेहल्लुम को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।बैठक में चेहल्लुम जुलूस के रूट चार्ट, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण और विधि-व्यवस्था को लेकर से चर्चा की गई। प्रशासन ने समिति के सदस्यों से आपसी भाईचारा बनाए रखते हुए पर्व मनाने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। साथ ही निर्धारित मार्ग और तय समय के अनुसार जुलूस निकालने पर सहमति बनी।पदाधिकारियों ने बताया कि जिला मुख्यालय में चेहल्लुम का जुलूस पांच अगस्त को और अंबोवरा गांव में आठ अगस्त को निकाला जाएगा।
उन्होंने लोगों से किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं देने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल प्रशासन को देने की अपील की। पर्व के दौरान संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी तथा पूरे आयोजन की निगरानी प्रशासन द्वारा की जाएगी। बैठक में हरिश कुमार, नगर परिषद उपाध्यक्ष रमेश कुमार, टोटो थाना प्रभारी कुंदन कुमार, निर्मल गोयल, अकील रहमान, इम्तियाज आलम, मुर्शीद रब्बानी, शादाब आलम, राजेंद्र सिंह सहित शांति समिति के सदस्य एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे।
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