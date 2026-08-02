Ghumla News: पालकोट रोड स्थित पुस्तक दुकान में भीषण आग, लाखों की किताबें राख

Ghumla News: गुमला के विद्यासागर बुक डिपो में रविवार सुबह शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों रुपये की किताबें और अन्य सामग्री जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से परिवार को सुरक्षित निकाला गया, हालांकि आग लगने की सूचना के डेढ़ घंटे बाद फायर ब्रिगेड पहुंची।

Ghumla News: गुमला, प्रतिनिधि। जिला मुख्यालय के पालकोट रोड स्थित विद्यासागर बुक डिपो में रविवार अहले सुबह शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग की इस घटना में दुकान में रखी करीब सात से आठ लाख रुपये मूल्य की किताबें,कॉपियां और अन्य शैक्षणिक सामग्री जलकर राख हो गई। हालांकि स्थानीय लोगों की तत्परता से भवन के अंदर फंसे पूरे परिवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जिससे कोई जनहानि नहीं हुई।दुकान संचालक श्रवण कुमार ने बताया कि उनका परिवार दुकान के ऊपर बने मकान में रहता है,जबकि भूतल पर पुस्तक की दुकान संचालित होती है।

आग की लपटों के बीच घर में फंसा था पूरा परिवार रविवार सुबह करीब पांच बजे वह घर से बाहर निकले थे। उस समय तक सब कुछ सामान्य था। कुछ ही देर बाद पूरे भवन में धुआं फैलने लगा। नीचे पहुंचने पर देखा कि दुकान से आग की तेज लपटें निकल रही हैं। देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया।आग की भयावहता को देखते हुए सबसे पहले भवन के अंदर मौजूद परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास किया गया। स्थानीय लोगों ने सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद आसपास के लोगों ने बाल्टी और अन्य संसाधनों से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दुकान में रखा अधिकांश सामान जलकर नष्ट हो चुका था।घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को भी दी गई, लेकिन दमकल की गाड़ियां करीब डेढ़ घंटे बाद मौके पर पहुंचीं। तब तक स्थानीय लोगों ने काफी हद तक आग पर नियंत्रण पा लिया था। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। घटना से दुकान संचालक को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। सूचना मिलने पर आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और राहत कार्य में सहयोग किया।

सूचना के डेढ़ घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड, लोगों में दिखी नाराजगी आग लगने के समय श्रावण कुमार का पूरा परिवार मकान के अंदर मौजूद था। दुकान से उठती तेज लपटों और धुएं के कारण परिवार के सदस्यों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। स्थिति गंभीर होती देख आसपास के लोग तत्काल मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने बिना समय गंवाए सूझबूझ का परिचय देते हुए परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला। लोगों की तत्परता और साहस के कारण एक बड़ा हादसा टल गया। यदि कुछ देर और होती तो आग ऊपरी हिस्से तक पहुंच सकती थी।

आग लगने की सूचना घटना के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड को दी गई थी,लेकिन दमकल की गाड़ियां करीब डेढ़ घंटे बाद घटना स्थल पर पहुंचीं। तब तक स्थानीय लोग अपने स्तर पर आग बुझाने में जुटे रहे और काफी हद तक आग पर नियंत्रण भी पा लिया था। लोगों का कहना था कि यदि फायर ब्रिगेड समय पर पहुंच जाती, तो दुकान में रखा काफी सामान बचाया जा सकता था। दमकल के विलंब से पहुंचने को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। बाद में दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और आग पूरी तरह बुझने की पुष्टि की।