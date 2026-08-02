Ghumla News: एलपीजी उपभोक्ता 15 तक कराएं ई-केवाईसी: अविनाश
Ghumla News: रायडीह के सीता इंडेन के संचालक अविनाश कुमार अप्पू ने घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं से 15 अगस्त तक अनिवार्य रूप से ई-केवाईसी कराने की अपील की है। उन्होंने बताया कि ई-केवाईसी न कराने पर गैस बुकिंग में कठिनाई हो सकती है। उपभोक्ताओं को पासबुक, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के साथ एजेंसी कार्यालय जाकर प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
Ghumla News: रायडीह। सीता इंडेन ग्रामीण वितरक रायडीह के संचालक अविनाश कुमार अप्पू ने घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं से 15 अगस्त तक अनिवार्य रूप से ई-केवाईसी कराने की अपील की है। उन्होंने बताया कि इंडियन ऑयल के निर्देशानुसार उपभोक्ता गैस पासबुक, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के साथ नवागढ़ पतराटोली स्थित एजेंसी कार्यालय पहुंचकर निशुल्क ई-केवाईसी करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि समय पर ई-केवाईसी नहीं कराने पर गैस बुकिंग में परेशानी आ सकती है और कनेक्शन अस्थायी रूप से बंद भी हो सकता है। इसलिए सभी उपभोक्ता जल्द प्रक्रिया पूरी कर लें।
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