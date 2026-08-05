Ghumla News: पालकोट में 82 किलो गांजा के साथ पांच तस्कर गिरफ्तार,दो वाहन जब्त

Ghumla News: पालकोट पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 82 किलोग्राम गांजा के साथ पांच तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दो वाहन और 80,000 रुपये भी बरामद किए हैं। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

Ghumla News: पालकोट प्रतिनिधि। पालकोट पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 82 किलो गांजा के साथ पांच तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से दो वाहन और 80 हजार रुपये नकद भी बरामद किए हैं। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र के बलूरी निवासी जितेंद्र कुमार, बिहार के गया जिले के इमामगंज थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी अभिषेक कुमार तिवारी, उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के चौरी थाना क्षेत्र के बेदमपुर निवासी सत्यराज पाल, गया के विष्णुपद थाना क्षेत्र के बाईपास मानपुर निवासी बबलू कुमार और गया के रामपुर थाना क्षेत्र के गेवाल बीघा निवासी मो. दानिश शामिल हैं।

तस्करों की गिरफ्तारी थाना प्रभारी विश्वजीत चेतन ने बताया कि पालकोट-सिमडेगा मार्ग स्थित बंगरू नदी पुल के समीप एंटी क्राइम वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान एक स्कॉर्पियो और उसके पीछे चल रही आई-10 कार को जांच के लिए रोका गया। पुलिस को देखकर दोनों वाहनों में सवार लोग घबरा गए। जिससे संदेह होने पर वाहनों की गहन तलाशी ली गई।

गांजे की जब्ती तलाशी के दौरान आई-10 कार से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। इसकी सूचना तत्काल वरीय अधिकारियों को दी गई। इसके बाद बसिया एसडीपीओ शिवशंकर मरांडी और थाना प्रभारी विश्वजीत चेतन मौके पर पहुंचे। पूछताछ में आरोपितों ने स्वीकार किया कि गांजा की खेप उड़ीसा से खरीदकर बिहार ले जाई जा रही थी। पुलिस ने मौके पर गांजा का वजन कराया, जिसमें करीब 82 किलो गांजा बरामद हुआ। इसके अलावा 80 हजार रुपये नकद और दोनों वाहनों को भी जब्त कर लिया गया। आरोपितों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी की गई।