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Ghumla News: वज्रपात की चपेट में आने से महिला जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
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Ghumla News: डुमरी प्रखंड के मझगांव गांव निवासी 50 वर्षीय मनपईत देवी सोमवार सुबह वज्रपात की चपेट में आ गईं। खेत में बैल को खदेड़ने के दौरान मौसम खराब हुआ और वज्रपात से उन्हें हल्का झटका लगा। परिजनों ने उन्हें तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति सामान्य बताई गई।

Ghumla News: वज्रपात की चपेट में आने से महिला जख्मी

Ghumla News: डुमरी। डुमरी प्रखंड के मझगांव गांव निवासी मनपईत देवी (50), पति जागेश्वर तुरी, सोमवार सुबह वज्रपात की चपेट में आने से घायल हो गईं। जानकारी के अनुसार सुबह करीब नौ बजे वह अपने पति के साथ खेत में बैल को खदेड़ने गई थीं। इसी दौरान अचानक मौसम खराब हो गया और तेज बारिश के साथ वज्रपात हुआ। वज्रपात से उसे हल्का झटका लगा। जिससे वह घायल हो गईं। घटना के बाद परिजनों ने उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरी पहुंचाया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति सामान्य बताई गई।

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