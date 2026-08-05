Ghumla News: विशेष अभियान में ढाई हजार आवेदनों का ऑन-द-स्पॉट निष्पादन
Ghumla News: झारखंड सरकार के निर्देश पर तीन से सात अगस्त तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जाति, आय, स्थानीय निवास और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) प्रमाण पत्र के लिए आवेदन का शीघ्र निष्पादन किया जा रहा है। अब तक लगभग ढाई हजार आवेदन सफलतापूर्वक निपटाए जा चुके हैं।
Ghumla News: गुमला। झारखंड सरकार के निर्देश पर तीन से सात अगस्त तक चल रहे विशेष अभियान के तहत जिले के सभी अंचल कार्यालयों में जाति, आय, स्थानीय निवास एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त आवेदनों का त्वरित निष्पादन किया जा रहा है। अब तक विभिन्न अंचलों से करीब दो हजार जाति, नौ सौ आय, 1100 स्थानीय निवास तथा 20 ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से करीब ढाई हजार आवेदनों का ऑन-द-स्पॉट निष्पादन कर प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए हैं। सभी अंचलों में प्रतिदिन विशेष शिविर लगाकर आवेदन लिए जा रहे हैं।
उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने सभी अंचलाधिकारियों को शिविरों का प्रभावी संचालन करते हुए पात्र आवेदकों को शीघ्र प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। अभियान से विशेषकर विद्यार्थियों को आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराने में सुविधा मिल रही है।
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