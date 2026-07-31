Ghumla News: सरना-मसना घेराबंदी में अनियमितता का आरोप, जांच की मांग
Ghumla News: रायडीह में कल्याण विभाग की सरना-मसना योजनाओं में अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों ने घटिया ईंट के उपयोग और लाभुक समितियों को दरकिनार कर कार्य करने की शिकायत की है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
Ghumla News: रायडीह, प्रतिनिधि। प्रखंड में कल्याण विभाग की सरना-मसना घेराबंदी योजनाओं में अनियमितता के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों ने घटिया ईंट के उपयोग और लाभुक समितियों को दरकिनार कर बिचौलियों के माध्यम से कार्य कराने की शिकायत करते हुए उपायुक्त व जिला कल्याण पदाधिकारी से जांच की मांग की है।
ग्रामीणों के आरोप
सिकोई पंचायत के सिप्रिंगा गांव के ग्राम प्रधान देवनारायण पहान व सचिव कृष्णा पहान ने बताया कि ग्रामसभा के बाद उनका बैंक खाता खुलवाया गया, लेकिन पासबुक पर हस्ताक्षर कराने के बाद कथित रूप से एक बिचौलिये ने उसे अपने पास रख लिया। उनका आरोप है कि सरना घेराबंदी में मानक के विपरीत बंगला भट्ठे की ईंट का उपयोग किया गया। विरोध के बावजूद उसी सामग्री से निर्माण कराया गया। योजना की राशि और निकासी की जानकारी भी समिति को नहीं दी गई। मजदूरों को 280 रुपये प्रतिदिन की दर से भुगतान करने का भी आरोप लगाया गया है।
मौजूदा स्थिति
ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान में कापोडीह व सिकोई में चल रही मसना घेराबंदी में भी इसी तरह की सामग्री का उपयोग हो रहा है। उनका आरोप है कि अध्यक्ष-सचिव केवल कागजों तक सीमित हैं, जबकि पूरी योजना का संचालन बिचौलिये कर रहे हैं।
कल्याण विभाग का बयान
कल्याण विभाग के सहायक अभियंता शंकर तिवारी ने कहा कि राशि लाभुक समिति के अध्यक्ष-सचिव के खाते में भेजी जाती है। उन्होंने कहा कि निर्माण में लाल व गुणवत्तापूर्ण ईंट का उपयोग होना चाहिए। ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।
सामान्य प्रश्न
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