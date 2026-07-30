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Ghumla News: भरनो में खाद दुकानों पर बीडीओ ने की छापेमारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
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Ghumla News: निर्धारित कीमत पर यूरिया-डीएपी बेचने का निर्देशनिर्धारित कीमत पर यूरिया-डीएपी बेचने का निर्देशनिर्धारित कीमत पर यूरिया-डीएपी बेचने का निर्देश

Ghumla News: भरनो में खाद दुकानों पर बीडीओ ने की छापेमारी

Ghumla News: भरनो, प्रतिनिधि । यूरिया और डीएपी की कालाबाजारी रोकने के लिए गुरुवार को बीडीओ अरुण कुमार सिंह और एमओ अंशुल टोप्पो ने प्रखंड के विभिन्न खाद-बीज दुकानों का निरीक्षण किया। पदाधिकारियों ने ब्लॉक चौक स्थित केशरी कृषि केंद्र, स्कूल चौक के जनता खाद भंडार और स्कूल रोड स्थित केशरी खाद भंडार समेत अन्य दुकानों की जांच की। निरीक्षण के दौरान उन्होने यूरिया और डीएपी के स्टॉक, बिक्री एवं वितरण पंजी का अवलोकन किया। गोदाम की भी जांच की गई और दुकान पर मौजूद किसानों से खाद की उपलब्धता व कीमत के संबंध में जानकारी ली।बीडीओ ने सभी दुकानदारों को सख्त निर्देश दिया कि किसानों को निर्धारित सरकारी दर पर ही यूरिया और डीएपी उपलब्ध कराएं।

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उन्होंने कहा कि शिकायत मिल रही है कि कुछ दुकानदार निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूल रहे हैं, जो पूरी तरह गलत है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अधिक कीमत पर खाद बेचने या कालाबाजारी की शिकायत मिली तो संबंधित दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही किसानों से भी किसी प्रकार की अनियमितता की सूचना प्रशासन को देने की अपील की गई।

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