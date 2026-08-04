Ghumla News: पोकला गेट के पास ट्रक से टकराई हाईवा,चालक बाल-बाल बचा
Ghumla News: फोटो नं. 6 दुर्घटनाग्रस्त हाईवा। पोकला गेट के पास ट्रक से टकराई हाईवा,चालक बाल-बाल बचापोकला गेट के पास ट्रक से टकराई हाईवा,चालक बाल-बाल बचापोकला गेट क
Ghumla News: कामडारा । थाना क्षेत्र के पोकला गेट रेलवे क्रॉसिंग के समीप सोमवार रात करीब 10 बजे एक हाईवा (एचआर 62 ए 0018) आगे चल रही ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हाईवा का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि चालक सुरक्षित बच गया।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाईवा तेज रफ्तार में थी। स्थानीय लोगों ने चालक के नशे में होने की भी आशंका जताई है। बताया गया कि आगे चल रही ट्रक की रफ्तार धीमी होने के कारण हाईवा पीछे से उससे जा टकराई।घटना की सूचना मिलते ही कामडारा पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त हाईवा को जब्त कर लिया।
पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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