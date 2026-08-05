Ghumla News: छतरपुर में बारिश में घर गिरने से छह सदस्यीय परिवार बेघर

Ghumla News: चैनपुर प्रतिनिधि। चैनपुर प्रखंड के बेंदोरा पंचायत अंतर्गत छतरपुर गांव में बुधवार को भारी बारिश से क्षतिग्रस्त ऑस्कर टोप्पो के कच्चे मकान का बचा हुआ हिस्सा भी भरभराकर गिर गया। हालांकि घटना के समय परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित बाहर निकल आए। जिससे बड़ा हादसा टल गया। मकान ढहने के बाद छह सदस्यीय परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गया है। कुछ दिन पहले हुई लगातार बारिश में मकान का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद भी परिवार आर्थिक तंगी के कारण उसी जर्जर मकान में रहने को विवश था। बुधवार को मकान की शेष दीवारें भी अचानक ढह गईं। घटना के दौरान घर में मौजूद बच्चों समेत सभी सदस्य किसी तरह बाहर निकल गए。