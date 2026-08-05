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Ghumla News: छतरपुर में बारिश में घर गिरने से छह सदस्यीय परिवार बेघर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
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Ghumla News: चैनपुर प्रखंड के छतरपुर गांव में भारी बारिश के चलते ऑस्कर टोप्पो के कच्चे मकान का हिस्सा गिर गया, लेकिन परिवार के सदस्य सुरक्षित बच गए। इस घटना के बाद परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। स्थानीय प्रशासन से राहत सामग्री की पुकार की गई, लेकिन समय पर मदद नहीं मिली।

Ghumla News: छतरपुर में बारिश में घर गिरने से छह सदस्यीय परिवार बेघर

Ghumla News: चैनपुर प्रतिनिधि। चैनपुर प्रखंड के बेंदोरा पंचायत अंतर्गत छतरपुर गांव में बुधवार को भारी बारिश से क्षतिग्रस्त ऑस्कर टोप्पो के कच्चे मकान का बचा हुआ हिस्सा भी भरभराकर गिर गया। हालांकि घटना के समय परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित बाहर निकल आए। जिससे बड़ा हादसा टल गया। मकान ढहने के बाद छह सदस्यीय परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गया है। कुछ दिन पहले हुई लगातार बारिश में मकान का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद भी परिवार आर्थिक तंगी के कारण उसी जर्जर मकान में रहने को विवश था। बुधवार को मकान की शेष दीवारें भी अचानक ढह गईं। घटना के दौरान घर में मौजूद बच्चों समेत सभी सदस्य किसी तरह बाहर निकल गए。

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स्थानीय प्रशासन की प्रतिक्रिया

पीड़ित परिवार का कहना है कि पहली घटना के बाद उन्होंने स्थानीय प्रशासन से तिरपाल और राहत सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की थी, लेकिन समय पर कोई सहायता नहीं मिली। यदि पहले ही वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाती तो आज उन्हें खुले में रहने की नौबत नहीं आती। घटना के बाद ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति नाराजगी देखी गई। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के मौसम में जर्जर मकानों में रहने वाले परिवारों की सुरक्षा के लिए त्वरित राहत उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

खराब मौसम के कारण किसका मकान ढहा?
ऑस्कर टोप्पो के कच्चे मकान का बचा हुआ हिस्सा भरी बारिश से भरभराकर गिर गया।
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