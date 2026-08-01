Ghumla News: घाघरा में रोगी कल्याण समिति की बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा
Ghumla News: घाघरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रोगी कल्याण समिति की बैठक हुई, जिसमें चिकित्सकीय सेवाओं के सुधार, बेहतर सुविधाओं और एंबुलेंस की स्थिति पर चर्चा की गई। ऑनलाइन ओपीडी पर्ची शुल्क के मुद्दे पर समिति ने जिला स्तर से दिशा-निर्देश का इंतजार करने का निर्णय लिया।
Ghumla News: घाघरा प्रतिनिधि। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घाघरा के सभागार में शनिवार को रोगी कल्याण समिति की बैठक सीओ खाखा सुशील कुमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अस्पताल की चिकित्सकीय सेवाओं को सुदृढ़ बनाने, मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।
बैठक में शुल्क का मुद्दा
बैठक के दौरान ऑनलाइन ओपीडी पर्ची के लिए पांच रुपये शुल्क लेने का मुद्दा उठा। चिकित्सा प्रभारी डॉ. अरविंद कुशल एक्का ने बताया कि प्रखंडों व जिला सदर अस्पताल में भी यह व्यवस्था लागू है। इस पर समिति के सदस्यों ने कहा कि जिला स्तर से स्पष्ट दिशा-निर्देश मिलने के बाद ही शुल्क लेने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
एंबुलेंस की स्थिति
बैठक में लंबे समय से खराब पड़े एंबुलेंस की स्थिति पर भी चर्चा हुई। सीओ ने चिकित्सा प्रभारी को निर्देश दिया कि एंबुलेंस की मरम्मत के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध कराने हेतु उपायुक्त को पत्र भेजा जाए, ताकि स्वीकृति मिलने के बाद सभी खराब वाहनों की मरम्मत कर उन्हें जल्द चालू किया जा सके। समिति ने सीएचसी परिसर में मृत व्यक्तियों के शव को अस्थायी रूप से रखने के लिए एक निर्धारित स्थान विकसित करने पर भी सहमति जताई।
ग्रामीण सुविधाओं पर जोर
प्रखंड प्रमुख सविता देवी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना अस्पताल की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से मरीजों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने और उपचार व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की अपील की। बैठक में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अरविंद कुशल एक्का, अमित कुमार प्रसाद, विनय कुमार, पारस साहू सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद थे。
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