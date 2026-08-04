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Ghumla News: अपराध नियंत्रण को लेकर एसडीपीओ ने की समीक्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
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Ghumla News: लंबित कांडों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश लंबित कांडों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश लंबित कांडों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश लंबित कांडों के शीघ्र

Ghumla News: अपराध नियंत्रण को लेकर एसडीपीओ ने की समीक्षा

Ghumla News: गुमला, प्रतिनिधि । अनुमंडल पुलिस कार्यालय में मंगलवार को एसडीपीओ सुरेश यादव की अध्यक्षता में अपराध नियंत्रण और विधि-व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना प्रभारी, पुलिस निरीक्षक और अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए।बैठक में चोरी, दुष्कर्म, महिला उत्पीड़न समेत विभिन्न गंभीर मामलों की समीक्षा की गई। एसडीपीओ ने सभी थाना प्रभारियों को लंबित कांडों का त्वरित अनुसंधान कर शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने सिसई, करंज, भरनो, पुसो, घाघरा, बिशुनपुर, महिला थाना और एससी-एसटी थाना सहित अन्य थानों में लंबित मामलों की प्रगति की जानकारी ली।एसडीपीओ ने फरार वारंटियों की जल्द गिरफ्तारी, स्थायी वारंटों के निष्पादन तथा जेल से छूटे अपराधियों की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए।

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उन्होंने महिला उत्पीड़न और दुष्कर्म के मामलों में त्वरित कार्रवाई, निष्पक्ष जांच और पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने पर जोर दिया। साथ ही थाना प्रभारियों को आम लोगों की शिकायतों का गंभीरता से निस्तारण करने और जनता से बेहतर संवाद बनाए रखने का निर्देश दिया।

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