Ghumla News: अपराध नियंत्रण को लेकर एसडीपीओ ने की समीक्षा
Ghumla News: लंबित कांडों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश लंबित कांडों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश लंबित कांडों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश लंबित कांडों के शीघ्र
Ghumla News: गुमला, प्रतिनिधि । अनुमंडल पुलिस कार्यालय में मंगलवार को एसडीपीओ सुरेश यादव की अध्यक्षता में अपराध नियंत्रण और विधि-व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना प्रभारी, पुलिस निरीक्षक और अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए।बैठक में चोरी, दुष्कर्म, महिला उत्पीड़न समेत विभिन्न गंभीर मामलों की समीक्षा की गई। एसडीपीओ ने सभी थाना प्रभारियों को लंबित कांडों का त्वरित अनुसंधान कर शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने सिसई, करंज, भरनो, पुसो, घाघरा, बिशुनपुर, महिला थाना और एससी-एसटी थाना सहित अन्य थानों में लंबित मामलों की प्रगति की जानकारी ली।एसडीपीओ ने फरार वारंटियों की जल्द गिरफ्तारी, स्थायी वारंटों के निष्पादन तथा जेल से छूटे अपराधियों की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए।
उन्होंने महिला उत्पीड़न और दुष्कर्म के मामलों में त्वरित कार्रवाई, निष्पक्ष जांच और पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने पर जोर दिया। साथ ही थाना प्रभारियों को आम लोगों की शिकायतों का गंभीरता से निस्तारण करने और जनता से बेहतर संवाद बनाए रखने का निर्देश दिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।