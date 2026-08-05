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Ghumla News: जिला संवेदक संघ की कार्यकारिणी बैठक आज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
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Ghumla News: गुमला जिला संवेदक संघ की बैठक 11.30 बजे रीगल रेस्ट हाउस में होगी। बैठक में नए संगठनात्मक चुनाव की रूपरेखा, चुनाव प्रक्रिया और संवेदकों की समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। संघ ने सभी कार्यकारिणी सदस्यों से उपस्थित रहने की अपील की है।

Ghumla News: जिला संवेदक संघ की कार्यकारिणी बैठक आज

Ghumla News: गुमला प्रतिनिधि। जिला संवेदक संघ गुमला की कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक गुरुवार को सुबह 11.30 बजे रीगल रेस्ट हाउस में आयोजित होगी। संघ के सचिव पंकज कुमार सिंह ने बताया कि वर्तमान पदाधिकारियों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। ऐसे में संगठन को मजबूती के साथ संचालित करने के लिए नए संगठनात्मक चुनाव की रूपरेखा तैयार की जाएगी।बैठक में चुनाव की प्रक्रिया,चुनाव पदाधिकारी के चयन, सर्वसम्मति अथवा मतदान के माध्यम से चुनाव कराने सहित संवेदकों की विभिन्न समस्याओं पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर संगठनात्मक चुनाव की तिथि और प्रक्रिया तय की जाएगी। संघ ने केवल कार्यकारिणी सदस्यों से बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने की अपील की है।

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