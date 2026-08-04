Ghumla News: अच्छी बारिश की कामना को लेकर महिलाओं ने किया जलाभिषेक
Ghumla News: गम्हरिया गांव की महिलाओं ने खेती-बाड़ी की समृद्धि के लिए विशेष पूजा की। उन्होंने जोड़ा तालाब से जल भरकर पैदल यात्रा की और पीपल वृक्ष पर जलाभिषेक किया। यह परंपरा वर्षों पुरानी है, जिसमें जलाभिषेक से इंद्र देव की कृपा प्राप्त करने की कामना की गई।
Ghumla News: घाघरा। क्षेत्र में अच्छी बारिश और खेती-बाड़ी की समृद्धि की कामना को लेकर गम्हरिया गांव की महिलाओं ने मंगलवार को पारंपरिक आस्था के साथ विशेष पूजा-अर्चना की। पहान पुजार के नेतृत्व में महिलाओं ने हापामुनि स्थित जोड़ा तालाब से कलश में जल भरकर पैदल यात्रा निकाली और देवी मंडप तथा परिसर स्थित पीपल वृक्ष पर जलाभिषेक किया। ग्रामीणों ने बताया कि यह गांव की वर्षों पुरानी परंपरा है। मान्यता है कि जलाभिषेक से इंद्र देव प्रसन्न होते हैं और अच्छी वर्षा होती है। कम बारिश से खेती प्रभावित होने के कारण किसानों ने बेहतर वर्षा की कामना की।
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