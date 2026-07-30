Ghumla News: जिले में सांप ने 4 लोगों को डंसा,सभी इलाजरत
Ghumla News: गुमला जिले में गुरुवार को चार सर्पदंश के मामले सामने आए। इनमें जमगई के देवलाल खड़िया, डुमरी के लक्ष्मण लोहरा, घाघरा की बरखा कुमारी और अंधराडीह के बाबूलाल उरांव शामिल हैं। सभी घायलों को गुमला सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार मिल रहा है।
Ghumla News: गुमला। जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में गुरुवार को सर्पदंश के चार मामले सामने आए। इनमें रायडीह थाना क्षेत्र के जमगई निवासी देवलाल खड़िया (35), डुमरी के नवाडीह निवासी लक्ष्मण लोहरा (22), घाघरा के गुनिया निवासी बरखा कुमारी (13) तथा अंधराडीह निवासी बाबूलाल उरांव (25) शामिल हैं। सभी घायलों का सदर अस्पताल गुमला में प्राथमिक उपचार किया जा रहा है।
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