Ghumla News: सीएचसी डुमरी में लगा परिवार नियोजन शिविर
Ghumla News: डुमरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर शनिवार को परिवार नियोजन शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में 10 महिलाओं का बंध्याकरण किया गया। डॉ. अलबेल केरकेट्टा ने बताया कि इससे मातृ और शिशु स्वास्थ्य में सुधार होता है। सभी ऑपरेशन सुरक्षित तरीके से किए गए जिनमें स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल थे।
Ghumla News: डुमरी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरी में शनिवार को परिवार नियोजन शिविर आयोजित किया गया। शिविर में छोटे परिवार-खुशहाल परिवार के संदेश के साथ 10 महिलाओं का स्थायी गर्भनिरोधक ऑपरेशन (बंध्याकरण) किया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अलबेल केरकेट्टा ने बताया कि स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. निवाशन रॉय के नेतृत्व में सुरक्षित तरीके से सभी ऑपरेशन हुए। उन्होंने कहा कि परिवार नियोजन से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य बेहतर होता है और परिवार की खुशहाली बढ़ती है। शिविर में डॉ.भानू,बीपीएम राजेश केरकेट्टा, जीएनएम, एएनएम तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे।
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