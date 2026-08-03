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Ghumla News: 108 एंबुलेंस नहीं पहुंची,सड़क हादसे के दो घायलों को ऑटो से लाया गया अस्पताल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
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Ghumla News: गुमला प्रतिनिधि। 108 एंबुलेंस नहीं पहुंची,सड़क हादसे के दो घायलों को ऑटो से लाया गया अस्पताल108 एंबुलेंस नहीं पहुंची,सड़क हादसे के दो घायलों को ऑटो से

Ghumla News: 108 एंबुलेंस नहीं पहुंची,सड़क हादसे के दो घायलों को ऑटो से लाया गया अस्पताल

Ghumla News: गुमला प्रतिनिधि। गुमला थाना क्षेत्र के पनसो अंबा टोली में सोमवार अपराहन में हुए सड़क हादसे के बाद 108 एंबुलेंस समय पर नहीं पहुंचने से दो गंभीर घायलों को निजी ऑटो से सदर अस्पताल लाना पड़ा। परिजनों ने एंबुलेंस सेवा की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि समय पर वाहन मिलता तो इलाज और जल्दी शुरू हो सकता था। हादसे में पनसो अंबा टोली निवासी बिरसई उरांव (50) और खोरा पतरा टोली निवासी सुनील उरांव (30) घायल हो गए। दोनों खाद लेकर अपने गांव लौट रहे थे। घर के पास पहुंचते ही तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी।

दुर्घटना के बाद बाइक चालक मौके से फरार हो गया।हादसे में बिरसई उरांव को अंदरूनी चोटें आईं,जबकि सुनील उरांव के सिर में गंभीर चोट लगी। परिजनों ने 108 एंबुलेंस को सूचना दी, लेकिन काफी देर तक वाहन नहीं पहुंचा। इसके बाद ग्रामीणों ने निजी ऑटो से दोनों को शाम करीब 5:30 बजे सदर अस्पताल पहुंचाया।

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