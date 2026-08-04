Ghumla News: घर में बिजली की मरम्मत के दौरान करंट लगने से ग्रामीण की मौत
Ghumla News: पालकोट प्रतिनिधि घर में बिजली की मरम्मत के दौरान करंट लगने से ग्रामीण की मौतघर में बिजली की मरम्मत के दौरान करंट लगने से ग्रामीण की मौतघर में बिजली की
Ghumla News: पालकोट, प्रतिनिधि । पालकोट थाना क्षेत्र के बड़की टोली गांव निवासी 40 वर्षीय दुर्गा प्रधान की घर में बिजली की मरम्मत के दौरान करंट लगने से मौत हो गई। घटना मंगलवार की है। जानकारी के अनुसार दुर्गा प्रधान अपने घर की बिजली ठीक कर रहे थे। इसी दौरान वे अचानक करंट की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से जख्मी हो गया। परिजनों ने उसे तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल गुमला पहुंचाया। जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। गांव के लोग भी बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे।
दुर्गा प्रधान परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य थे। घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है।
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