Ghumla News: 26 को होगी बघनी अंजुमन इस्लामियां की चुनाव

Ghumla News: गुमला, प्रतिनिधि। सिसई प्रखंड के बघनी गांव में अंजुमन इस्लामिया बघनी के सदर एवं सेक्रेटरी पद के चुनाव की घोषणा कर दी गई है। इस संबंध में आयोजित ग्रामीणों की बैठक में चुनाव कार्यक्रम एवं प्रक्रिया पर सहमति बनी। निर्णय लिया गया कि चुनाव अंजुमन फ्लाहुल मुस्लिमीन सिसई की देखरेख में बैलेट पेपर के माध्यम से कराया जाएगा।बैठक में 16 सदस्यीय चुनाव समिति का गठन किया गया। सर्वसम्मति से नेजामुद्दीन अंसारी को चुनाव प्रभारी, बैबूल अंसारी एवं रिजवान अंसारी को सह प्रभारी, महमूद आलम (सिसई) को पर्यवेक्षक तथा जुलफान अंसारी को सह-पर्यवेक्षक बनाया गया।निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र का वितरण सात से 10 अगस्त तक, नामांकन 11 एवं 12 अगस्त, नाम वापसी 15 अगस्त, जांच 16 अगस्त तथा चुनाव चिह्न का आवंटन 18 अगस्त को किया जाएगा।