Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghumla News: फसिया बरटोली वृद्ध महिला पर धारदार हथियार से हमला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
Follow us on Google News
share

Ghumla News: गुमला के सदर थाना क्षेत्र के फसिया बरटोली गांव में 65 वर्षीय सलोनी देवी पर अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद रांची के रिम्स रेफर किया गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की है।

Ghumla News: फसिया बरटोली वृद्ध महिला पर धारदार हथियार से हमला

Ghumla News: गुमला प्रतिनिधि। सदर थाना क्षेत्र के फसिया बरटोली गांव में शनिवार सुबह 65 वर्षीय सलोनी देवी पर अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल अवस्था में उसे सदर अस्पताल लाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया।जानकारी के अनुसार सलोनी देवी के पति का कुछ वर्ष पहले निधन हो चुका है और वह अपने पोते रोहित चिक बड़ाईक के साथ रहती हैं। घटना के समय उसका पोता घर पर मौजूद नहीं था। फुटबॉल खेलकर लौट रहे गांव के युवकों ने घर के बाहर भीड़ देख अंदर जाकर देखा ,तो सलोनी देवी खून से लथपथ गंभीर रूप से घायल पड़ी थीं।

इसके बाद ग्रामीणों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस हमलावरों की पहचान और घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।