Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghumla News: डॉ. सतीश पाठक बने ज्योति संघ के अध्यक्ष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
Follow us on Google News
share

Ghumla News: ज्योति संघ, गुमला की आम बैठक में नई कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन किया गया। बैठक की अध्यक्षता निवर्तमान अध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह ने की। सचिव मोहित

Ghumla News: डॉ. सतीश पाठक बने ज्योति संघ के अध्यक्ष

Ghumla News: गुमला। ज्योति संघ, गुमला की आम बैठक में नई कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन किया गया। बैठक की अध्यक्षता निवर्तमान अध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह ने की। सचिव मोहित कुमार गुप्ता ने विगत वर्ष की गतिविधियों की समीक्षा प्रस्तुत की, जबकि कोषाध्यक्ष संजय कुमार ने वर्ष 2025-26 का आय-व्यय विवरण रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। वरिष्ठ संरक्षक नंदलाल विश्वकर्मा ने धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ फुटबॉल, कैरम, शतरंज और बैडमिंटन जैसी खेल प्रतियोगिताएं फिर शुरू करने तथा युवाओं को संगठन से जोड़ने पर जोर दिया। बैठक में डॉ. सतीश पाठक को अगले दो वर्षों के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया।

राकेश कुमार व अमित कुमार प्रसाद उपाध्यक्ष, मोहित कुमार गुप्ता सचिव, शुभम कुमार लाल व सौरभ कुमार अंकित सह सचिव, अशोक कुमार साहू क्लब सचिव तथा अरुण गोयल चिंटू कोषाध्यक्ष बनाए गए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने संगठन की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सेवा,संस्कृति और खेल गतिविधियों को नई दिशा देने का संकल्प लिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।