Ghumla News: डॉ. सतीश पाठक बने ज्योति संघ के अध्यक्ष
Ghumla News: ज्योति संघ, गुमला की आम बैठक में नई कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन किया गया। बैठक की अध्यक्षता निवर्तमान अध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह ने की। सचिव मोहित
Ghumla News: गुमला। ज्योति संघ, गुमला की आम बैठक में नई कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन किया गया। बैठक की अध्यक्षता निवर्तमान अध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह ने की। सचिव मोहित कुमार गुप्ता ने विगत वर्ष की गतिविधियों की समीक्षा प्रस्तुत की, जबकि कोषाध्यक्ष संजय कुमार ने वर्ष 2025-26 का आय-व्यय विवरण रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। वरिष्ठ संरक्षक नंदलाल विश्वकर्मा ने धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ फुटबॉल, कैरम, शतरंज और बैडमिंटन जैसी खेल प्रतियोगिताएं फिर शुरू करने तथा युवाओं को संगठन से जोड़ने पर जोर दिया। बैठक में डॉ. सतीश पाठक को अगले दो वर्षों के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया।
राकेश कुमार व अमित कुमार प्रसाद उपाध्यक्ष, मोहित कुमार गुप्ता सचिव, शुभम कुमार लाल व सौरभ कुमार अंकित सह सचिव, अशोक कुमार साहू क्लब सचिव तथा अरुण गोयल चिंटू कोषाध्यक्ष बनाए गए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने संगठन की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सेवा,संस्कृति और खेल गतिविधियों को नई दिशा देने का संकल्प लिया।
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