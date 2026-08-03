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Ghumla News: मोबाइल टावरों को हर हाल में एक्टिव रखें,लंबित काम जल्द पूरा करें : डीसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
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Ghumla News: 12 नए मोबाइल टावर लगाने की प्रक्रिया तेज मोबाइल टावरों को हर हाल में एक्टिव रखें,लंबित काम जल्द पूरा करें : डीसीमोबाइल टावरों को हर हाल में एक्टिव रखे

Ghumla News: मोबाइल टावरों को हर हाल में एक्टिव रखें,लंबित काम जल्द पूरा करें : डीसी

Ghumla News: गुमला, प्रतिनिधि। डीसी दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में सोमवार को चंदाली स्थित समाहरणालय सभागार में जिला टेलीकॉम समिति की बैठक हुई। बैठक में जिले की मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट कनेक्टिविटी, मोबाइल टावरों की स्थिति और भारतनेट परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई।

बैठक में प्रमुख मुद्दे

बैठक में बीएसएनएल के प्रतिनिधियों ने बताया कि बीजापाठ, लुचुतपाठ, देवरागानी, सिप्रिंगा, सुकुरदा और बिरकेरा स्थित मोबाइल टावरों से बैटरी व अन्य उपकरणों की चोरी हो गई थी। इसकी प्राथमिकी संबंधित थानों में दर्ज कराई गई है। अधिकांश स्थानों पर नई बैटरियां उपलब्ध करा दी गई हैं। इस पर डीसी ने लंबित कार्य जल्द पूरा कर सभी टावरों को पूरी तरह सक्रिय रखने का निर्देश दिया।

बिजली कनेक्शन की स्थिति

समीक्षा में बताया गया कि बीएसएनएल के 46 टावरों में से 33 में बिजली कनेक्शन का कार्य पूरा हो चुका है। शेष टावरों में भी बिजली आपूर्ति से जोड़ने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। जिले में 12 नए मोबाइल टावर लगाने की दिशा में भी कार्य तेज किया गया है। इनमें नौ स्थानों के लिए वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है। वहीं नेटवर्क से वंचित शैडो एरिया में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए नए टावरों का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है।

भारतनेट परियोजना की प्रगति

बैठक में रायडीह स्थित श्रीधर ज्ञान संस्थान की नेटवर्क व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। भारतनेट परियोजना के तहत विशुनपुर बीएचक्यू में खराब एसएमपीएस बदलने, 16 पंचायतों में सोलर पैनल और अन्य उपकरण लगाने तथा तीन पंचायतों में फाइबर कट की समस्या दूर करने की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी को सौंपी गई। बैठक में जिले के सभी 494 मोबाइल टावरों की स्थिति की समीक्षा की गई। इस मौके पर अपर समाहर्ता, मुख्यालय डीएसपी, डीईओ, डीएसओ, डीडब्ल्यूओ सहित विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों और विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

सामान्य प्रश्न

बैठक में किसकी अध्यक्षता में चर्चा की गई?
बैठक में डीसी दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में चर्चा की गई।
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