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Ghumla News: नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के तहत चैनपुर कॉलेज में जिला स्तरीय प्रतियोगिता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
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Ghumla News: चैनपुर में परमवीर अलबर्ट एक्का मेमोरियल कॉलेज में नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के तहत जिला स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम में प्राचार्य ने युवाओं को नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवन अपनाने की अपील की। सभी प्रतिभागियों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में पुरस्कार दिए गए।

Ghumla News: नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के तहत चैनपुर कॉलेज में जिला स्तरीय प्रतियोगिता

Ghumla News: चैनपुर प्रतिनिधि। परमवीर अलबर्ट एक्का मेमोरियल कॉलेज चैनपुर में शनिवार को नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के तहत जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। प्राचार्य अगस्तुस एक्का ने स्वागत भाषण में युवाओं से नशे से दूर रहकर अनुशासित व स्वस्थ जीवन अपनाने की अपील की।

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प्रतियोगिताओं के परिणाम

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सामान्य प्रश्न

नशा मुक्त युवा अभियान कब आयोजित हुआ?
नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान का आयोजन शनिवार को हुआ।
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