Ghumla News: बड़काडीह विवाद को प्रशासन ने सुलझाया,दोनों पक्षों में बनी सहमति
Ghumla News: फोटो नं. 8 ग्रामीणों के साथ बैठक करते सीओ और एसडीपीओ। फोटो नं. 8 ग्रामीणों के साथ बैठक करते सीओ और एसडीपीओ।फोटो नं. 8 ग्रामीणों के साथ बैठक करते सीओ औ
Ghumla News: घाघरा प्रतिनिधि। घाघरा थाना क्षेत्र के बड़काडीह में अंत्येष्टि स्थल पर मड़वा गाड़ने को लेकर उत्पन्न विवाद को सुलझाने के लिए बुधवार को प्रशासन की पहल पर बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीओ सुशील कुमार, एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव, स्थानीय मुखिया अग्नि उरांव, पुलिस पदाधिकारी और दोनों पक्षों के ग्रामीण शामिल हुए। लंबी बातचीत के बाद आपसी सहमति से मामले का समाधान कर लिया गया।जानकारी के अनुसार अंत्येष्टि स्थल पर मड़वा गाड़े जाने के बाद भगताइन धनमुनि के साथ कुछ ग्रामीणों द्वारा मारपीट की गई थी। इस संबंध में धनमुनि ने घाघरा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस द्वारा शिकायत में नामजद लोगों को पूछताछ के लिए थाना बुलाए जाने पर मंगलवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण भी थाना पहुंच गए थे।
इसके बाद विवाद के समाधान के लिए प्रशासन ने बुधवार को बैठक बुलाई। बैठक में ग्रामीणों ने कहा कि धनमुनि पिछले करीब छह माह से गांव में रह रही हैं और गांव के पहान-पुजार और ग्रामीणों की सहमति के बिना अंत्येष्टि स्थल पर धार्मिक कार्य किया । जिससे गांव की परंपरा प्रभावित हुई। ग्रामीणों ने गांव की परंपरा के अनुसार पहान-पुजार की अगुवाई में पूजा-अनुष्ठान और बलि देकर धार्मिक रीति-रिवाज पूरा कराने की मांग रखी। इस पर धनमुनि के पुत्र बनारसी ने पूजा-अनुष्ठान में होने वाले खर्च की राशि एक सप्ताह के भीतर पहान को उपलब्ध कराने का लिखित आश्वासन दिया। इसके बाद दोनों पक्षों ने बैठक की कार्यवाही पर हस्ताक्षर कर विवाद समाप्त करने पर सहमति जताई।बैठक में एसआई मनीष कुमार, पंचायत समिति सदस्य सीमा देवी, पूर्व मुखिया झरि उरांव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। प्रशासन ने दोनों पक्षों से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की।
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