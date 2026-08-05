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Ghumla News: डीडीसी ने योजनाओं की गुणवत्ता पर कसा शिकंजा,समय पर कार्य पूरा करने के दिए निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
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Ghumla News: गुमला के डीडीसी अनिमेष रंजन ने रायडीह और घाघरा प्रखंड का दौरा कर विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्माण स्थलों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को गुणवत्ता बनाये रखने और समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। छात्राओं से संवाद करते हुए उनकी समस्याएं सुनी और सुविधाओं की मांग पर कार्रवाई का आश्वासन दिया।

Ghumla News: डीडीसी ने योजनाओं की गुणवत्ता पर कसा शिकंजा,समय पर कार्य पूरा करने के दिए निर्देश

Ghumla News: गुमला प्रतिनिधि। डीडीसी अनिमेष रंजन ने बुधवार को रायडीह और घाघरा प्रखंड का दौरा कर विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति और गुणवत्ता की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन एवं पूर्ण हो चुकी योजनाओं का स्थल निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों और कार्य एजेंसियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। रायडीह में निर्माणाधीन और घाघरा में नवनिर्मित आयुष्मान भवन का निरीक्षण करते हुए डीडीसी ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता का जायजा लिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।घाघरा स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के निरीक्षण के दौरान डीडीसी ने छात्राओं से संवाद कर उन्हें मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने छात्राओं को मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया तथा उनकी समस्याएं भी सुनीं। विद्यालय प्रबंधन द्वारा परिसर में आधारभूत सुविधाओं की मांग पर उन्होंने आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया। निरीक्षण के अंत में डीडीसी ने पदाधिकारियों और कार्य एजेंसियों को सभी योजनाओं का कार्य पूरी पारदर्शिता, गुणवत्ता और तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए।

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