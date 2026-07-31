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Ghumla News: फर्जी खाता खोल युवक के नाम पर लिया 56 हजार का लोन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
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Ghumla News: गुमला में साइबर ठगी का एक मामला सामने आया है, जिसमें मुकेश कुमार के आधार और पैन कार्ड का दुरुपयोग कर एक फर्जी बैंक खाता खोला गया। इससे 56,460 रुपये का लोन लिया गया और राशि दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दी गई। मुकेश ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है।

Ghumla News: फर्जी खाता खोल युवक के नाम पर लिया 56 हजार का लोन

Ghumla News: गुमला, प्रतिनिधि। जिले में साइबर ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामले में जशपुर रोड रामनगर निवासी मुकेश कुमार के आधार कार्ड और पैन कार्ड का दुरुपयोग कर उनके नाम से फर्जी बैंक खाता खोल लिया गया। इसके बाद उसी खाते के माध्यम से 56,460 रुपये का लोन लेकर राशि दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दी गई। इस संबंध में मुकेश कुमार ने गुमला थाना में लिखित आवेदन देकर अज्ञात साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आवेदन में उन्होंने बताया कि उनके नाम से इंडियन ओवरसीज बैंक में फर्जी खाता खोला गया और एक फाइनेंस कंपनी से 56,460 रुपये का लोन लिया गया।

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इस पूरे मामले की जानकारी उन्हें तब हुई, जब उन्होंने अपनी सिबिल (क्रेडिट) रिपोर्ट की जांच कराई। पीड़ित ने पुलिस से साइबर ठगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने तथा फर्जी बैंक खाते को तत्काल सीज कराने की मांग की है। गुमला थाना पुलिस आवेदन के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है।

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