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Ghumla News: पालकोट में कंज्यूमर मीट में नुवोको सीमेंट की खूबियां बताईं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
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Ghumla News: पालकोट में विकास सीमेंट प्रतिष्ठान में नुवोको कंपनी की कंज्यूमर मीट आयोजित हुई। कंपनी के प्रतिनिधियों ने उपभोक्ताओं को सीमेंट, पुट्टी और रूफशिल्ड के उत्पादों के बारे में जानकारी दी। विकास गुप्ता ने मानसून स्कीम का लाभ उठाने की अपील की। बैठक में अन्य उपस्थित लोग भी रहे।

Ghumla News: पालकोट में कंज्यूमर मीट में नुवोको सीमेंट की खूबियां बताईं

Ghumla News: पालकोट। बाजारटांड़ स्थित विकास सीमेंट प्रतिष्ठान में नुवोको कंपनी की ओर से कंज्यूमर मीट आयोजित किया गया। कंपनी के प्रतिनिधि सुमन कुमार और रवि कुमार ने उपभोक्ताओं व मिस्त्रियों को सीमेंट, पुट्टी और रूफशिल्ड उत्पादों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उत्पाद घर को नमी और पानी के दुष्प्रभाव से बचाने में मदद करते हैं। बताया कि विकास सीमेंट दुकान प्रखंड में अधिकृत प्रतिष्ठान है, जहां उचित मूल्य पर सामग्री के साथ कंपनी के इंजीनियर की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिष्ठान संचालक विकास गुप्ता ने मानसून स्कीम का लाभ लेने की अपील की। बैठक में सुरेश प्रसाद, संतोष केसरी, सत्यनारायण केसरी समेत अन्य मौजूद थे।

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