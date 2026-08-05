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Ghumla News: बूथों का निरीक्षण कर कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने लिया पुनरीक्षण कार्य का जायजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
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Ghumla News: गुमला में कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजनील तिग्गा ने बूथों का निरीक्षण किया और मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोई भी वैध मतदाता सूची से वंचित नहीं रहेगा और सभी पात्र व्यक्ति फॉर्म भरकर नाम जोड़ सकते हैं। पार्टी मतदाता सूची पुनरीक्षण पर गंभीरता से ध्यान दे रही है।

Ghumla News: बूथों का निरीक्षण कर कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने लिया पुनरीक्षण कार्य का जायजा

Ghumla News: गुमला संवाददाता। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजनील तिग्गा ने बुधवार को जिले के विभिन्न बूथों का निरीक्षण कर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बीएलए से मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन एवं अन्य प्रक्रियाओं की जानकारी ली।निरीक्षण के दौरान जिलाध्यक्ष ने कहा कि कोई भी वैध मतदाता मतदाता सूची से वंचित नहीं रहेगा। यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल होने से छूट गया है, तो वह चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेजों के आधार पर फॉर्म-छह, फॉर्म-सात और फॉर्म-आठ भरकर नाम जोड़ने, हटाने या आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया पूरी कर सकता है।उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी गंभीरता के साथ मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान पर नजर रखे हुए है।

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पार्टी के सभी बूथ लेवल एजेंट बूथों पर मौजूद रहकर लोगों को आवश्यक सहयोग प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम बिना कारण सूची से नहीं कटने दिया जाएगा। यदि किसी मतदाता को कोई परेशानी होती है तो वह कांग्रेस के बीएलए से संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकता है। निरीक्षण के दौरान कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष रोहित उरांव व जिला महासचिव रफी अली भी उपस्थित थे।

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