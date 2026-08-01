Ghumla News: करंज पुलिस ने विद्यार्थियों को दी साइबर व सड़क सुरक्षा की जानकारी
Ghumla News: करंज थाना पुलिस ने सामुदायिक policing के तहत तीर्राडीह के नव उत्क्रमित मध्य विद्यालय में जागरूकता अभियान चलाया। छात्र-छात्राओं को पॉक्सो एक्ट, मानव तस्करी, साइबर अपराध आदि विषयों पर जानकारी दी गई। थाना प्रभारी ने यातायात नियमों के पालन की अपील की और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विद्यार्थियों को पुरस्कार दिया गया।
Ghumla News: भरनो। करंज थाना पुलिस ने शनिवार को सामुदायिक पुलिसिंग के तहत नव उत्क्रमित मध्य विद्यालय, तीर्राडीह में जागरूकता अभियान चलाया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को पॉक्सो एक्ट, मानव तस्करी, डायल-112 आपातकालीन सेवा,साइबर अपराध,सड़क सुरक्षा,अंधविश्वास और नशापान के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। थाना प्रभारी करण टुडू ने विद्यार्थियों से यातायात नियमों का पालन करने, हेलमेट व सीट बेल्ट का नियमित उपयोग करने तथा सड़क पर हमेशा सतर्क रहने की अपील की। इस दौरान सामान्य ज्ञान एवं निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में एएसआई हरगोविंद सिंह, प्रधानाध्यापक विंदेश्वर मुंडा, शिक्षक अमित कुमार, थाना के अन्य पुलिसकर्मी, विद्यालय के शिक्षक तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।