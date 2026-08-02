Ghumla News: करंज पुलिस ने विद्यार्थियों को किया जागरूक
Ghumla News: करंज थाना पुलिस ने नव उत्क्रमित मध्य विद्यालय, तिर्राडीह में जागरूकता अभियान चलाया। थाना प्रभारी ने छात्राओं को पॉक्सो एक्ट, मानव तस्करी, साइबर अपराध, और सड़क सुरक्षा के बारे में बताया। इसके साथ ही, यातायात नियमों का पालन करने का भी आग्रह किया गया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया।
Ghumla News: भरनो। करंज थाना पुलिस ने सामुदायिक पुलिसिंग के तहत शनिवार को नव उत्क्रमित मध्य विद्यालय, तिर्राडीह में जागरूकता अभियान चलाया। थाना प्रभारी करण टुडू ने छात्र-छात्राओं को पॉक्सो एक्ट, मानव तस्करी, डायल-112, सड़क सुरक्षा, साइबर अपराध, अंधविश्वास और नशापान से बचाव की जानकारी दी। उन्होंने यातायात नियमों का पालन करने तथा हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग पर जोर दिया। इस दौरान सामान्य ज्ञान एवं निबंध प्रतियोगिता आयोजित कर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में एएसआई हरगोविंद सिंह, प्रधानाध्यापक विंदेश्वर मुंडा, शिक्षक और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।