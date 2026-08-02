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Ghumla News: करंज पुलिस ने विद्यार्थियों को किया जागरूक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
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Ghumla News: करंज थाना पुलिस ने नव उत्क्रमित मध्य विद्यालय, तिर्राडीह में जागरूकता अभियान चलाया। थाना प्रभारी ने छात्राओं को पॉक्सो एक्ट, मानव तस्करी, साइबर अपराध, और सड़क सुरक्षा के बारे में बताया। इसके साथ ही, यातायात नियमों का पालन करने का भी आग्रह किया गया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया।

Ghumla News: करंज पुलिस ने विद्यार्थियों को किया जागरूक

Ghumla News: भरनो। करंज थाना पुलिस ने सामुदायिक पुलिसिंग के तहत शनिवार को नव उत्क्रमित मध्य विद्यालय, तिर्राडीह में जागरूकता अभियान चलाया। थाना प्रभारी करण टुडू ने छात्र-छात्राओं को पॉक्सो एक्ट, मानव तस्करी, डायल-112, सड़क सुरक्षा, साइबर अपराध, अंधविश्वास और नशापान से बचाव की जानकारी दी। उन्होंने यातायात नियमों का पालन करने तथा हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग पर जोर दिया। इस दौरान सामान्य ज्ञान एवं निबंध प्रतियोगिता आयोजित कर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में एएसआई हरगोविंद सिंह, प्रधानाध्यापक विंदेश्वर मुंडा, शिक्षक और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

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