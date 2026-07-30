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Ghumla News: पहाड़ी पर बसे गेतुपानी पहुंचे रायडीह बीडीओ,सुनी ग्रामीणों की समस्याएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
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Ghumla News: ग्रामीणों ने सड़क,बिजली और स्वास्थ्य सुविधा की उठाई मांग ग्रामीणों ने सड़क,बिजली और स्वास्थ्य सुविधा की उठाई मांगग्रामीणों ने सड़क,बिजली और स्वास्थ्य

Ghumla News: पहाड़ी पर बसे गेतुपानी पहुंचे रायडीह बीडीओ,सुनी ग्रामीणों की समस्याएं

Ghumla News: रायडीह, प्रतिनिधि । उपायुक्त के जनता दरबार में ग्रामीणों की शिकायत के बाद गुरुवार को रायडीह बीडीओ प्रधान हांसदाक ने सदर पंचायत के गेतुपानी गांव का दौरा कर लोगों की समस्याओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने गेतुपानी और बीसकट्ठा टोला के ग्रामीणों से बातचीत कर बुनियादी सुविधाओं की स्थिति की जानकारी ली।

गांव की समस्याएं

ग्रामीण युवा समाजसेवी कमल किशोर किसान के नेतृत्व में ग्रामीणों ने पूर्व में उपायुक्त दिलेश्वर महतो से मिलकर गांव में सड़क, बिजली, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की थी। इसके बाद बीडीओ गांव पहुंचे।

अन्य सुविधाओं की जरूरत

ग्रामीणों ने बताया कि गेतुपानी गांव पहाड़ी की ऊंची चोटी पर बसा है और नवागढ़ पंचायत से इसका सीधा सड़क संपर्क नहीं है। पीबो पंचायत के लसड़ा बरटोली से पगडंडी के रास्ते पैदल या साइकिल से गांव पहुंचना पड़ता है। गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन पेयजल के लिए लोग डाड़ी के पानी पर निर्भर हैं। स्वास्थ्य सुविधा नहीं होने से मरीजों और गर्भवती महिलाओं को पहाड़ उतरकर काफी दूरी तय करनी पड़ती है।

सरकारी योजनाओं की मांग

ग्रामीणों ने गांव तक पक्की सड़क, बिजली, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सुविधा, वृद्धा व विधवा पेंशन, राशन कार्ड, किसान कार्ड तथा अन्य सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने की मांग की। बीडीओ ने समस्याओं का जायजा लेकर आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया。

सामान्य प्रश्न

गांव में कौनसी प्रमुख समस्याएं हैं?
गांव में सड़क, बिजली, पेयजल, और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है।
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