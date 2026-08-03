Ghumla News: आज गुमला में निकलेगी स्वच्छता रैली
Ghumla News: गुमला में नगर परिषद कार्यालय की ओर से चार अगस्त को सुबह आठ बजे स्वच्छता रैली का आयोजन किया जाएगा। यह रैली नगर परिषद कार्यालय से शुरू होकर नगर भवन तक जाएगी। नगर परिषद ने शहर के गणमान्य लोगों और सामाजिक संगठनों से रैली में भाग लेने की अपील की है।
Ghumla News: गुमला। नगर परिषद कार्यालय की ओर से मंगलवार चार अगस्त को सुबह आठ बजे स्वच्छता रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली नगर परिषद कार्यालय परिसर से शुरू होकर नगर भवन तक जाएगी। नगर परिषद ने शहर के गणमान्य लोगों, सामाजिक संगठनों से समय पर पहुंचकर रैली में भाग लेने और स्वच्छता के प्रति जनजागरूकता अभियान को सफल बनाने की अपील की है।
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