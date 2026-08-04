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Ghumla News: स्वच्छता रैली निकाल लोगों को प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने का दिया संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
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Ghumla News: डीडीसी ने दिलाई स्वच्छता व पर्यावरण संरक्षण की शपथ डीडीसी ने दिलाई स्वच्छता व पर्यावरण संरक्षण की शपथडीडीसी ने दिलाई स्वच्छता व पर्यावरण संरक्षण की शप

Ghumla News: स्वच्छता रैली निकाल लोगों को प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने का दिया संदेश

Ghumla News: गुमला, प्रतिनिधि । नगर परिषद द्वारा मंगलवार को शहर में स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का उद्देश्य लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना और सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए इसके उपयोग से बचने के लिए प्रेरित करना था। रैली शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होकर नगर भवन पहुंची। इस दौरान स्वच्छता संबंधी नारों के माध्यम से लोगों को घर, मुहल्ला और शहर को साफ-सुथरा रखने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में नगर परिषद के अध्यक्ष,उपाध्यक्ष, वार्ड पार्षद, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर प्रबंधक, कार्यालय कर्मी, सफाई मित्र, चेंबर ऑफ कॉमर्स, बस एसोसिएशन, लॉटरी क्लब, अंजुमन इस्लामिया सहित कई सामाजिक संगठनों और गणमान्य लोगों ने भाग लिया।

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रैली के समापन पर नगर भवन में आयोजित कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त अनिमेश रंजन ने सभी को स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और स्वस्थ शहर के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी जरूरी है। इस दौरान नगर परिषद की ओर से करीब दो हजार कपड़े के थैले वितरित किए गए और लोगों से प्लास्टिक की थैलियों के बजाय पर्यावरण अनुकूल थैलों का उपयोग करने की अपील की गई।

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