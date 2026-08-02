Ghumla News: संत बियनी ने समाज को नई दिशा दी: प्रताप बिलुंग

Ghumla News: चैनपुर में संत जॉन मेरी बियानी का पर्व धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भव्य मिस्सा बलिदान से हुई। फादर प्रताप बिलुंग ने संत बियानी के जीवन पर प्रकाश डाला। रायडीह में भी दोनों चर्चों में श्रद्धा के साथ विशेष मिस्सा पूजा आयोजित की गई। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया।

Ghumla News: चैनपुर, प्रतिनिधि। चैनपुर अनुमंडल मुख्यालय स्थित संत जॉन चर्च में रविवार को पुरोहितों के आदर्श संत जॉन मेरी बियानी का पर्व पूरे धार्मिक उत्साह,आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मौके पर झाड़गांव से आई नृत्य मंडली ने पारंपरिक प्रवेश नृत्य के साथ सभी पुरोहितों का स्वागत करते हुए उन्हें प्रभु की बलि वेदी तक सम्मानपूर्वक पहुंचाया।कार्यक्रम की शुरुआत भव्य मिस्सा बलिदान से हुई। संत जॉन चर्च के पल्ली पुरोहित सह डीन फादर जावेरियानुस किंडो ने सभी पुरोहितों का परिचय कराया और उपस्थित ख्रीस्त विश्वासियों का स्वागत किया।

विशेष मिस्सा बलिदान का आयोजन मुख्य अनुष्ठाता फादर प्रताप बिलुंग की अगुवाई में विशेष मिस्सा बलिदान हुआ। अपने संदेश में फादर प्रताप बिलुंग ने कहा कि संत जॉन मेरी बियनी ने सादगी, प्रार्थना, सेवा, त्याग और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास के बल पर समाज को नई दिशा दी। उनका जीवन आज भी सभी पुरोहितों और विश्वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। परमवीर अलबर्ट एक्का मेमोरियल कॉलेज के प्राचार्य फादर अगस्तुस एक्का ने कहा कि संत बियानी आध्यात्मिक जीवन के महान आदर्श हैं। वहीं डीन फादर जावेरियानुस किंडो ने विश्वासियों से संत बियानी के आदर्शों को अपनाकर सेवा और समर्पण का जीवन जीने का आह्वान किया। बरवे उच्च विद्यालय के सुपीरियर फादर मारियनुस टोप्पो ने कहा कि अच्छे आचरण और आदर्श जीवन से परिवार और समाज को बेहतर बनाया जा सकता है। धार्मिक अनुष्ठान के बाद पुरोहितों के सम्मान में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। संत अन्ना मिडिल स्कूल के बच्चों ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया,जबकि कैथोलिक सभा, महिला संघ और युवा संघ ने स्वागत गीत से सभी का स्वागत किया। परमवीर अलबर्ट एक्का मेमोरियल कॉलेज के विद्यार्थियों ने आधुनिक नागपुरी नृत्य प्रस्तुत किया। संत जेवियर इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों ने हैप्पी फीस्ट गीत गाकर माहौल को उत्साहपूर्ण बना दिया। संत अन्ना हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने पारंपरिक आदिवासी नृत्य प्रस्तुत किया, वहीं अपोस्तोलिक लघु गुरुकुल के विद्यार्थियों ने संत जॉन मेरी बियानी के जीवन पर आधारित प्रेरक लघु नाटिका का मंचन कर खूब सराहना बटोरी। कार्यक्रम के अंत में सभी श्रद्धालुओं ने पुरोहितों का आशीर्वाद प्राप्त किया और प्रीतिभोज में शामिल हुए।

संत बियनी का जीवन आज भी सभी पुरोहितों के लिए मार्गदर्शक है: फादर सामुएल

रायडीह में पर्व का आयोजन रायडीह में पुरोहितों के संरक्षक और आदर्श संत जॉन मेरी बियनी का पर्व रविवार को रायडीह प्रखंड के संत इग्नासियुस कैथोलिक चर्च मांझाटोली और संत फ्रांसिस जेवियर चर्च कापोडीह में श्रद्धा आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दोनों चर्चों में विशेष मिस्सा पूजा का आयोजन किया गया। जिसमें बड़ी संख्या में विश्वासियों ने भाग लिया।मांझाटोली चर्च में आयोजित मिस्सा पूजा के दौरान भिखारिएट के डीन फादर सामुएल कुजूर ने संत जॉन मेरी बियनी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका जन्म फ्रांस में उस समय हुआ था। जब वहां फ्रांसीसी क्रांति का दौर चल रहा था। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने पुरोहित बनकर आर्स पल्ली में सेवा की और धर्म, सेवा तथा समर्पण के माध्यम से समाज के लिए प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि संत बियनी का जीवन आज भी सभी पुरोहितों और विश्वासियों के लिए मार्गदर्शक है।वहीं कापोडीह चर्च के पल्ली पुरोहित फादर सिपरियन एक्का ने कहा कि संत जॉन मेरी बियनी पुरोहितों के आदर्श एवं संरक्षक संत हैं। उनके त्याग,सेवा और आध्यात्मिक जीवन से प्रेरणा लेकर सभी को समाज और चर्च की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए।मिस्सा पूजा के बाद दोनों चर्चों में धर्म विश्वासियों की ओर से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में फादर इग्नासियुस मिंज, फादर जोन डुंगडुंग, फादर भिंन्सेंट बेग, फादर रिमिश टोप्पो, फादर विजय तिग्गा, फादर संदीप, फादर सिपरियन एक्का, फादर फ्लोरेंस डुंगडुंग, फादर इलियास कुजूर, जुस्टीन एक्का, हेलारियुस खलखो, अजीत कुजूर, सीमोन कुजूर, संदीप टोप्पो, अनिल सहित बड़ी संख्या में धर्म विश्वासी उपस्थित थे।