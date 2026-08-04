Ghumla News: पीएई मेमोरियल कॉलेज स्थापना दिवस पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम
Ghumla News: समारोही मिस्सा के साथ हुआ कार्यक्रम का शुभारंभ समारोही मिस्सा के साथ हुआ कार्यक्रम का शुभारंभसमारोही मिस्सा के साथ हुआ कार्यक्रम का शुभारंभसमारोही मिस
Ghumla News: गुमला प्रतिनिधि। परमवीर अलबर्ट एक्का मेमोरियल कॉलेज में मंगलवार को संत जॉन मेरी वियनी और कॉलेज स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत समारोही मिस्सा से हुई। इसके मुख्य अनुष्ठाता फादर उशार कच्छप थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पढ़ाई में कमजोर होने के बावजूद संत जॉन मेरी वियनी ने कभी हिम्मत नहीं हारी। प्रार्थना,समर्पण और सेवा के बल पर उन्होंने फ्रांस के आर्स पल्ली में उल्लेखनीय परिवर्तन किया। उन्होंने विद्यार्थियों से अपनी कमजोरियों के बजाय अपनी खूबियों को विकसित करने का आह्वान किया।
कॉलेज के कलाकारों की झांकी
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।