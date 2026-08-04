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Ghumla News: पीएई मेमोरियल कॉलेज स्थापना दिवस पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
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Ghumla News: समारोही मिस्सा के साथ हुआ कार्यक्रम का शुभारंभ समारोही मिस्सा के साथ हुआ कार्यक्रम का शुभारंभसमारोही मिस्सा के साथ हुआ कार्यक्रम का शुभारंभसमारोही मिस

Ghumla News: पीएई मेमोरियल कॉलेज स्थापना दिवस पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम

Ghumla News: गुमला प्रतिनिधि। परमवीर अलबर्ट एक्का मेमोरियल कॉलेज में मंगलवार को संत जॉन मेरी वियनी और कॉलेज स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत समारोही मिस्सा से हुई। इसके मुख्य अनुष्ठाता फादर उशार कच्छप थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पढ़ाई में कमजोर होने के बावजूद संत जॉन मेरी वियनी ने कभी हिम्मत नहीं हारी। प्रार्थना,समर्पण और सेवा के बल पर उन्होंने फ्रांस के आर्स पल्ली में उल्लेखनीय परिवर्तन किया। उन्होंने विद्यार्थियों से अपनी कमजोरियों के बजाय अपनी खूबियों को विकसित करने का आह्वान किया।

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कॉलेज के कलाकारों की झांकी

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

संत जॉन मेरी वियनी दिवस कब मनाया गया?
संत जॉन मेरी वियनी और कॉलेज स्थापना दिवस मंगलवार को मनाया गया।
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