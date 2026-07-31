Ghumla News: ईश्वर की सच्ची आराधना मानव सेवा में निहित : फादर ब्यातुश
Ghumla News: डुमरी में शुक्रवार को संत इग्नासियुस लोयोला का पर्व श्रद्धा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत फादर संजय तिग्गा ने की। समारोह में फादर ब्यातुश किंडो ने संत के जीवन पर प्रकाश डाला। इसके बाद, संत इग्नासियुस लोयोला मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल हुआ, जिसमें कड़रवानी और करनी ने खिताब जीते।
Ghumla News: डुमरी, प्रतिनिधि। आरसी नवाडीह चर्च में शुक्रवार को संत इग्नासियुस लोयोला का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत फादर संजय तिग्गा ने मिस्सा पूजा से किया। मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए। जिसमें अतिथियों का स्वागत मंगलाचरण से हुआ। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि फादर ब्यातुश किंडो ने कहा कि संत इग्नासियुस लोयोला एक सैनिक थे। युद्ध के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के बाद अस्पताल में धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन से उनके जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन आया। इसके बाद उन्होंने स्वयं को ईसा मसीह का सैनिक मानते हुए समाज सेवा, शिक्षा और आध्यात्मिक जागरण को अपना जीवन लक्ष्य बनाया। उन्होंने कहा कि संत इग्नासियुस का संदेश था कि भगवान को कहीं दूर नहीं,बल्कि मानव सेवा के माध्यम से पाया जा सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सेवा और समर्पण की भावना के साथ समाज के लिए कार्य करना चाहिए।कार्यक्रम में फादर पिंगल, सिस्टर बर्नेसिसया, मुखिया प्रदीप मिंज, चेतन लाला मिंज, ज्योति कुजूर, राजेश एक्का सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।
फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन
कड़रवानी और करनी ने जीता संत इग्नासियुस मेमोरियल फुटबॉल का खिताब
डुमरी के संत इग्नासियुस लोयोला मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल शुक्रवार को जनता हाई स्कूल नवाडीह मैदान में खेला गया। बालक वर्ग के फाइनल में कड़रवानी ने टाटी को 3-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। वहीं बालिका वर्ग के फाइनल में करनी ने बाघमारिया को 1-0 से पराजित कर विजेता बनने का गौरव हासिल किया। इससे पूर्व बालक वर्ग के फाइनल का शुभारंभ फादर ब्यातुष किंडो ने, जबकि बालिका वर्ग के फाइनल का शुभारंभ पल्ली पुरोहित फादर पिंगल कुजूर ने फुटबॉल को किक मारकर किया। प्रतियोगिता के समापन पर विजेता व उपविजेता टीमों को अतिथियों ने ट्रॉफी और पुरस्कार देकर सम्मानित किया।मौके पर मनोज, गुलशन बरवा, अलका एक्का, प्रिंसी कुजूर, रीना एक्की, रोहित एक्का, बसंत कुजूर, मनीषा एक्का, अनुज कुजूर सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित थे।
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