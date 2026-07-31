Ghumla News: परमवीर अल्बर्ट एक्का कॉलेज में मनाई गई मुंशी प्रेमचंद की जयंती
Ghumla News: चैनपुर में परमवीर अल्बर्ट एक्का मेमोरियल कॉलेज के हिंदी विभाग और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई। इसमें दीप प्रज्ज्वलन, साहित्यिक योगदान पर चर्चा और 'ईदगाह' की नाट्य प्रस्तुति शामिल थी। प्राचार्य और फाउंडेशन के सदस्यों ने प्रेमचंद के साहित्य की प्रासंगिकता पर जोर दिया।
Ghumla News: चैनपुर, प्रतिनिधि। परमवीर अल्बर्ट एक्का मेमोरियल कॉलेज चैनपुर के हिंदी विभाग और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य अगस्तुस एक्का,फाउंडेशन के प्रतिनिधियों और शिक्षकों ने दीप प्रज्ज्वलित कर और प्रेमचंद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया।
कार्यक्रम का उद्धाटन
हिंदी विभागाध्यक्ष अंजना कुजूर ने स्वागत भाषण देते हुए प्रेमचंद के साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डाला। प्राचार्य अगस्तुस एक्का ने कहा कि प्रेमचंद का साहित्य आज भी सामाजिक समानता, मानवीय संवेदना और नैतिक मूल्यों की प्रेरणा देता है। उन्होंने विद्यार्थियों से उनकी रचनाओं का अध्ययन कर जीवन में अपनाने का आह्वान किया।
सामाजिक परिवर्तन पर विचार
अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने भी प्रेमचंद के साहित्य की समकालीन प्रासंगिकता पर विचार रखते हुए शिक्षा और साहित्य के माध्यम से सामाजिक बदलाव की आवश्यकता पर बल दिया।कार्यक्रम के दौरान प्रेमचंद के जीवन, साहित्य और सामाजिक चिंतन पर आधारित पोस्टर प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका छात्र-छात्राओं और शिक्षकों ने अवलोकन किया।
नाट्य मंचन
आयोजन का मुख्य आकर्षण विद्यार्थियों द्वारा प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी ईदगाह का नाट्य मंचन रहा। हामिद और उसकी दादी अमीना के स्नेह व त्याग पर आधारित प्रस्तुति ने दर्शकों को भावुक कर दिया और कलाकारों की प्रस्तुति को खूब सराहना मिली।कार्यक्रम में महाविद्यालय के शिक्षक, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सदस्य, बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं एवं साहित्य प्रेमी उपस्थित थे。
अमरीकी सवाल और जवाब
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