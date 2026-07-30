Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghumla News: सिसई जंगल में पेड़ से लटका मिला युवक का शव,पुलिस जांच में जुटी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
Follow us on Google News
share

Ghumla News: सिसई प्रतिनिधि सिसई जंगल में पेड़ से लटका मिला युवक का शव,पुलिस जांच में जुटीसिसई जंगल में पेड़ से लटका मिला युवक का शव,पुलिस जांच में जुटीसिसई जंगल म

Ghumla News: सिसई जंगल में पेड़ से लटका मिला युवक का शव,पुलिस जांच में जुटी

Ghumla News: सिसई, प्रतिनिधि । सिसई थाना क्षेत्र के काड़ोकोचा जंगल से गुरुवार को एक 48 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही सिसई पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी।मृतक की पहचान भदौली महुआ टोली निवासी बंधना उरांव के रूप में हुई है। मृतक के पुत्र करण उरांव ने पुलिस को बताया कि उसके पिता पिछले कई वर्षों से मानसिक रूप से अस्वस्थ थे और अक्सर घर से निकलकर इधर-उधर चले जाते थे। गुरुवार सुबह भी वह घर से निकले थे। बाद में उनका शव काड़ोकोचा जंगल में मिला।पुलिस

ने शव को कब्जे में लेकर थाना लाया। शुक्रवार को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, गुमला भेजा जाएगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।