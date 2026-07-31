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Ghumla News: कैंसर से जूझ रहे चौकीदार राजेश तिर्की का निधन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
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Ghumla News: डुमरी।डुमरी प्रखंड के बेलगांव निवासी चौकीदार राजेश तिर्की (56) का गुरुवार देर रात रांची के इरबा स्थित कैंसर अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वह

Ghumla News: कैंसर से जूझ रहे चौकीदार राजेश तिर्की का निधन

Ghumla News: डुमरी। डुमरी प्रखंड के बेलगांव निवासी चौकीदार राजेश तिर्की (56) का गुरुवार देर रात रांची के इरबा स्थित कैंसर अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वह लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे और उनका उपचार अब्दुल रज्जाक कैंसर अस्पताल इरबा में चल रहा था। गुरुवार रात करीब डेढ़ बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। शुक्रवार को उनके पैतृक गांव बेलगांव में अंतिम संस्कार किया गया। उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है। राजेश तिर्की अपने पीछे पत्नी, तीन पुत्र, एक पुत्री सहित भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं।

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