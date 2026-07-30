Ghumla News: चैनपुर में बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक

Ghumla News: केसीसी ऋण,सर्वर सुधार और बेहतर बैंकिंग सेवा पर जोर केसीसी ऋण,सर्वर सुधार और बेहतर बैंकिंग सेवा पर जोरकेसीसी ऋण,सर्वर सुधार और बेहतर बैंकिंग सेवा पर जो

Ghumla News: चैनपुर, प्रतिनिधि । प्रखंड कार्यालय सभागार में गुरुवार को बीडीओ यादव बैठा और गुमला के अग्रणी जिला प्रबंधक विनोद कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक हुई।

बैठक में चर्चा बैठक में सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर लोगों तक पहुंचाने और बैंकिंग सेवाओं में सुधार पर चर्चा की गई। बैठक में किसानों के केसीसी आवेदनों का शीघ्र निष्पादन करने, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएमईजीपी एवं अन्य स्वरोजगार योजनाओं के तहत पात्र लाभुकों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के निर्देश भी दिए गए।

समस्याओं का समाधान पदाधिकारियों ने बैंक शाखाओं में सर्वर और नेटवर्क की समस्या का जल्द समाधान करने, एटीएम में नियमित रूप से नकदी उपलब्ध रखने तथा आधार सीडिंग, डीबीटी और पेंशन से जुड़े लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग संवाददाताओं की सेवाओं को और प्रभावी बनाने तथा बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए लोगों को साइबर ठगी के प्रति जागरूक करने पर भी बल दिया गया।

बैंक प्रतिनिधियों के निर्देश बैठक में सभी बैंक प्रतिनिधियों को ग्राहकों के साथ सरल और सहयोगपूर्ण व्यवहार करने तथा लंबित ऋण आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन करने का निर्देश दिया गया, ताकि किसानों, युवाओं, महिलाओं और आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। मौके पर बैंक ऑफ इंडिया के नवीन उरांव, कोऑपरेटिव बैंक के राहुल कुमार, झारखंड ग्रामीण बैंक के मनोज बड़ाईक, बीटीएम राजेंद्र तिर्की सहित विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक और संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।