Ghumla News: मूक-बधिर बच्चों को डालसा ने बताए कानूनी अधिकार
Ghumla News: फोटो 5 संबोधित करते डालसा गुप्ता व मंचस्थ अतिथिगण। फोटो 5 संबोधित करते डालसा गुप्ता व मंचस्थ अतिथिगण।फोटो 5 संबोधित करते डालसा गुप्ता व मंचस्थ अतिथिगण
Ghumla News: गुमला, प्रतिनिधि । जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) गुमला ने गुरुवार को डिसेबिलिटीज स्कीम-2024 के तहत सिलम स्थित मूक-बधिर विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में बच्चों और शिक्षकों को दिव्यांगजनों के कानूनी अधिकार और नि:शुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी गई।डालसा सचिव राम कुमार लाल गुप्ता ने कहा कि विद्यालय के शिक्षक बच्चों को सांकेतिक भाषा के माध्यम से डालसा की योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी दें,ताकि जरूरत पड़ने पर वे आसानी से कानूनी सहायता ले सकें। उन्होंने बताया कि मानसिक बीमारी या बौद्धिक दिव्यांगता से ग्रस्त कई लोग अपने अधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं होने के कारण शोषण का शिकार हो जाते हैं।
ऐसे लोगों को न्याय दिलाने के लिए नालसा की यह योजना संचालित की जा रही है। उन्होंने बताया कि डालसा के माध्यम से प्रशिक्षित पैनल अधिवक्ता, लीगल एड डिफेंस काउंसिल और पैरा विधिक स्वयंसेवक नि:शुल्क कानूनी सहायता, परामर्श तथा जरूरत पड़ने पर पुलिस थाना स्तर पर भी सहायता उपलब्ध कराते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी दिव्यांगजनों की हरसंभव मदद की जाएगी।कार्यक्रम में स्थायी लोक अदालत के सदस्य शंभू सिंह, विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक-शिक्षिकाएं, छात्र-छात्राएं, डालसा कर्मी प्रकाश पांडे तथा पीएलवी राजेश सिंह, प्रेम कुमार शाह और तेतरु उरांव मौजूद थे।
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