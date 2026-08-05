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Ghumla News: रायडीह के नवागढ़ में लैम्पस की वार्षिक आमसभा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
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Ghumla News: रायडीह में नवागढ़ लैम्पस की वार्षिक आमसभा हुई, जिसमें अध्यक्ष अनुज लकड़ा की अध्यक्षता में ग्रामीणों के लिए आर्थिक अवसरों पर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि चंदन बेरा ने किसानों को संगठित होकर कृषि गतिविधियों में शामिल होने और फसल बीमा कराने की अपील की, जिससे वे प्राकृतिक आपदाओं में सुरक्षित रह सकें।

Ghumla News: रायडीह के नवागढ़ में लैम्पस की वार्षिक आमसभा

Ghumla News: रायडीह प्रतिनिधि। नवागढ़ लैम्पस परिसर में बुधवार को अध्यक्ष अनुज लकड़ा की अध्यक्षता में वार्षिक आमसभा आयोजित हुई। मुख्य अतिथि सह कॉपरेटिव एक्सटेंशन पदाधिकारी चंदन बेरा ने कहा कि लैम्पस एक मल्टी पर्पज कोऑपरेटिव सोसायटी है। जिसके माध्यम से ग्रामीणों के लिए आजीविका के विभिन्न अवसर विकसित किए जा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले सदस्यों को जागरूक होकर संस्था को मजबूत बनाना होगा। उन्होंने लैम्पस के उद्देश्यों की विस्तार से जानकारी देते हुए किसानों से कृषि गतिविधियों से अधिकाधिक जुड़ने और संस्था को सशक्त बनाने का आह्वान किया। साथ ही किसानों से फसल बीमा कराने की अपील करते हुए कहा कि इससे प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।

उन्होंने ग्रामीण किसानों को संगठित कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर दिया। मौके पर सचिव विवेंद्र सिंह, कुर्बान राय, भवन लोहरा, अमित लकड़ा, हनीफ राय, महाराज सिंह, राजकिशोर साहू सहित कई सदस्य उपस्थित थे।

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